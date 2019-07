Aurora Ramazzotti ha pubblicato, per sbaglio, il numero di telefono personale di Michelle Hunziker su Instagram: possiamo solo immaginare cosa stia succedendo in questi minuti

“Ho fatto un errore enorme”: esordisce Aurora Ramazzotti nelle sue storie Instagram. “Ho pubblicato una storia Instagram dove si vede il numero di mia madre (Michelle Hunziker) e adesso la stanno tartassando di telefonate e messaggi”. Aurora è molto dispiaciuta per quello che sta accadendo e si sente profondamente in colpa. Beh, errare è umano. Per sbaglio, le è capitato di mostrare il numero di telefono personale di sua madre sul suo profilo social. Così, migliaia di persone l’hanno salvato ed hanno provato a contattare Michelle Hunziker. Magari anche solo per un complimento, oppure per sentire la sua voce al telefono. Tuttavia, è innegabile che la situazione sia sfuggita un po’ di mano, vista anche la richiesta d’aiuto da parte di Michelle, che in questo caso è la diretta interessata.

Aurora Ramazzotti pubblica il numero di sua madre: Michelle Hunziker chiede aiuto

Un episodio abbastanza singolare: Aurora Ramazzotti è pentita di aver commesso questo ‘grave’ errore. Di sicuro, non voleva provocare alcun danno. Tuttavia, la sua è una leggerezza che adesso fa trovare in estrema difficoltà sua madre, Michelle. Michelle che ha utilizzato Instagram per chiedere aiuto. Sì, perché le stanno arrivando migliaia e migliaia di messaggi in continuazione: “Vi prego, non ho voglia di cambiare numero, il telefono mi serve per parlare con mio marito e con le mie figlie”. Insomma, una situazione abbastanza ‘ingarbugliata’: come farà, adesso, Michelle Hunziker ad evitare di essere contattata ripetutamente sul proprio telefono personale? “Siamo nell’era dei social, sono cose che capitano”, prova a restare calma, Michelle, ma dal suo viso non può che trasparire preoccupazione per quello che le sta capitando. Inoltre, ha anche specificato: “Ho dovuto mettere il telefono in modalità aereo per poter pubblicare questa storia”. Effettivamente, stando a quanto racconta, il telefono è completamente in panne per la quantità enorme di messaggi che stanno arrivando.

