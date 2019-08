Concorrenti Bake Off: Roberto, milanese doc con un sogno particolare che lo ha spinto a partecipare alla gara di dolci in onda su Real Time

Bake Off Italia 7 torna il 30 agosto su Real Time e si prospetta un’edizione scoppiettante. I 18 concorrenti che partecipano al programma si sfideranno nella preparazione del dolce più buono e più bello da vedere. Arrivati da ogni parte d’Italia, sono pronti e determinati per mettersi alla prova nella gara di dolci più famosa d’Italia.

Benedetta Parodi li guiderà nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Roberto, milanese doc con un particolare sogno nel cuore. Conosciamolo meglio.

Concorrenti Bake Off Italia: Roberto, milanese doc con un sogno particolare

Roberto ha 59 anni e si definisce un milanese DOC. Ama la sua Milano più di ogni altra cosa. “Milano è una città che ti da tutto”.

Nella vita è un tecnico elettronico e spesso, per lavori di consulenza, si trova in giro per il mondo. Viaggi e pasticceria sono la sua passione più grande.

Roberto è molto legato a sua moglie che gli fa da assistente in casa sia nella prepazione di piatti salati che dolci. Insieme sono un’ottima squadra.

Se dovesse vincere Bake Off Italia, l’obiettivo è quello di aprire una bakery a Milano ovviamente. Precisamente in zona Brera. Riuscirà a conquistare il parere dei giudici? Staremo a vedere.