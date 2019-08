Francesco Chiofalo, la sua ex Aurora Ciorbi lancia un’incredibile bomba a FanPAge: ‘Lui e Antonella erano fidanzati per finta, tutto organizzato dall’agenzia’.

Francesco Chiofalo e la sua intricata vicenda amorosa hanno tenuto banco sul web nelle ultime 24 ore. L’ex protagonista di Temptation Island è stato pubblicamente ‘smascherato’ dalle sue ex fidanzate, che hanno lo descritto come una persona bugiarda, violenta e pronta a tutto per arrivare al successo. Dopo Antonella Fiordelisi, che ha annunciato di aver scoperto il suo tradimento con l’ex Aurora Ciorbi, anche Selvaggia Roma, altra fidanzata storica di ‘Lenticchio’, ha fatto delle pesanti rivelazioni sul suo conto. Ora la palla è passata ad Aurora, che ha lanciato una vera e propria bomba, rivelando che Francesco si è fidanzato con Antonella solo per popolarità: ecco le sue parole nel dettaglio.

Francesco Chiofalo, Aurora Ciorbi senza freni: rivelazione choc, ‘Era fidanzato con Antonella per finta’

Francesco Chiofalo continua a far parlare di sé e della sua vicenda amorosa. Il personal trainer romano si è mostrato in lacrime su Instagram, desideroso di recuperare la sua storia con Antonella. Ora, però, un’intervista a FanPage della sua ex Aurora Ciorbi, la cui relazione con Chiofalo è stata la causa dell rottura con Antonella, ha cambiato nuovamente le carte in tavola. Aurora ha detto che Francesco si è fidanzato con Antonella soltanto per popolarità. La loro storia sarebbe nata a tavolino, di comune accordo con le rispettive agenzie, per dare vsibilità a entrambi e sperare di arrivare a programmi come Temptation island Vip. La loro storia, infatti, sarebbe finita in tv se fossero riusciti a entrare nel reality delle coppie. Le cose, però, si sono messe diversamente, dice Aurora, perché i due si sarebbero realmente innamorati. ‘Lei ora è sincera, ha pianto anche con me al telefono, ma mi ha confermato che la loro storia è nata per finta’.

Aurora ha anche dichiarato di non essersi mai sentita un’amante, perché Francesco diceva che il fidanzamento con Antonella era un fatto di lavoro, e che non poteva ufficializzare la storia con lei, che non era famosa. Dopo Temptation sarebbe tutto finito, le diceva Chiofalo, e lei gli credeva, finché non ha deciso di chiudere questa storia con lui.

