Concorrenti Bake Off: Marty, l’ingegnere con la passione per gli anni 50 partecipa alla gara di dolci in onda su Real Time

Bake Off Italia 7 sta per tornare su Real Time. Dal 30 agosto infatti, dopo una lunga selezione, si sfideranno pasticceri provenienti da tutta Italia. I concorrenti che parteciperanno al programma sono 18, rispetto ai 16 delle scorse edizioni.

A presentare Bake Off Italia ci sarà Benedetta Parodi che guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Marty. Conosciamola meglio

Concorrenti Bake Off Italia: Marty, l’ingegnere con la passione per gli anni 50

Martina Botticelli si è presentata a Bake Off come Marty. Ha 29 anni anni e nella vita è un’ingegnere informatico. Ma la sua più grande passione, oltre i dolci ovviamente, è il vintage, in particolare gli anni 50. Una vera e propria pin-up girl.

Questa passione le è stata trasmessa dal padre, collezionista di auto d’epoca e lambrette. Marty partecipava a tutti i raduni con il papà e una volta è stata anche nominata “Miss Lambretta”.

La passione per la pasticceria, invece, non le è stata trasmessa da nessuno in famiglia. La bella romana ama dilettarsi ai fornelli e il suo dolce preferito è la crostata ricotta e visciole, tipico della campagna romana.

Fondamentale nella preparazione dei suoi dolci, è l’utilizzo delle uova delle sue galline.

All’interno della sua numerosa famiglia, è la più piccola di tre sorelle. Anche il suo fidanzato ama stare ai fornelli e, considerata la passione di Marty, preferisce il dolce al salato.

Preparare torte e dolci è il suo momento preferito, ma la soddisfazione più grande è quando gli altri apprezzano le sue creazioni.

Marty non vede l’ora di dimostrare il suo talento ai telespettatori e ai giudici di Bake Off Italia. Riuscirà a conquistarli?