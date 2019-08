Olena Bake Off Italia 2019, mamma e modella: ecco da dove viene la concorrente che partecipa alla famosa gara di dolci in onda su Real Time

Il 30 agosto su Real Time ritorna Bake Off Italia 7. I concorrenti che si sfideranno, nella gara di dolci più famosa d’Italia, sono 18. Si tratta di pasticceri amatoriali che provengono da ogni parte d’Italia.

Al timone di Bake Off Italia, come di consueto, ci sarà Benedetta Parodi che guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Olena, una modella che viene da lontano. Conosciamola meglio,

Olena Bake Off Italia, mamma trentenne e modella: ecco da dove viene e come è nata la passione per i dolci

Olena è una modella trentenne di origini ucraine. Dal 2006 si trova in Italia per motivi di lavoro. Qui ha conosciuto suo marito ed è diventata mamma di due bellissimi bambini di 13 e 4 anni.

Grazie al suo lavoro di modella, Olena ha girato tutto il mondo ed ha potuto conoscere persone e ambienti più disparati, lavorando con i più importanti nomi del mondo della moda.

Fisico impeccabile, Olena ha dichiarato di non essere uguale alle altre modelle che fanno digiuni e non toccano cibo per sfilare sulle passerelle. Lei è molto golosa e non rinuncia a mangiare soprattutto i dolci.

Il momento dedicato alla pasticceria è un vero e proprio relax per Olena. Quasi una lezione di yoga come lo definisce lei stessa. Questa passione per i dolci è nata grazie a sua suocera ed è con lei che Olena aprirebbe una pasticceria qualora dovesse vincere a Bake Off Italia.