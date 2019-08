Sara Bake Off: manager in carriera e quel particolare sogno nel cassetto che l’ha spinta a diventare concorrente di Bake Off Italia in onda su Real Time

Il 30 agosto su Real Time ritorna Bake Off Italia 7. I concorrenti che si sfideranno, nella gara di dolci più famosa d’Italia, sono 18. Si tratta di pasticceri amatoriali che provengono da ogni parte d’Italia.

Al timone di Bake Off Italia, come di consueto, ci sarà Benedetta Parodi che guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Sara, manager e donna in carriera appassionata di dolci. Conosciamola meglio.

Sara Bake Off Italia: manager, donna in carriera e quel particolare sogno nel cassetto

Sara ha 31 anni ed è la classica donna in carriera che si occupa della “user experience design” gestendo un team di undici persone. Si definisce come un “capo” sempre disponibile ed attento. Spesso porta i suoi dolci a lavoro per farli assaggiare ai suoi dipendendi che fanno un po’ da cavie.

Preparare dolci è il suo momento di relax preferito, l’unico in cui riesce a staccarsi dal lavoro, anche facendo nottate. Sara ama prepararli soprattutto per i suoi quattro nipoti e da qui ha scoperto il sogno di voler aprire una scuola di pasticceria per bambini. Partecipa a Bake Off perchè un giorno la pasticceria potrebbe diventare da piano B a piano A nella vita di Sara.