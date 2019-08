Uomini e Donne, svelati i nomi dei due nuovi tronisti: Alessandro e Giulio siederanno sul trono dello studio di Maria de Filippi.

Manca davvero poco all’inizio di Uomini e Donne: il pubblico di Mediaset non vede l’ora. Le puntate andranno in onda dal 9 settembre al solito orario, 14:45. Sono stati confermati gli opinionisti tanto amati dal pubblico, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sono già uscite le prime due protagoniste del trono classico di questa nuova stagione: Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche siederanno sulla famosa sedia rossa. Chi saranno invece i due maschietti da affiancare? Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata!

Uomini e Donne, svelati i nomi dei due nuovi tronisti: Alessandro e Giulio

Oggi ha preso il via la nuova stagione di Uomini e Donne con la prima registrazione. La puntata andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5 alle 14:45: la notizia la riporta ilvicolodellenews. Ma non è tutto! Sulle troniste già sappiamo tutto: sugli uomini c’era ancora la massima segretezza. Non più: i canali ufficiali del programma hanno svelato i nomi dei due tronisti.

Si tratta di Giulio Raselli ed Alessandro Zarino: entrambi reduci dall’ultima edizione di Temptation Island! Il canale Witty ha pubblicato i video di presentazione di entrambi.

Ilvicolodellenews ha fatto sapere che agli studi di Maria De Filippi sono giunti anche i due ex fidanzati di Temptation Island, Massimo ed Arcangelo: questo fa dedurre che durante la puntata si parlerà del programma estivo.

