Francesco Facchinetti riprende la moglie di nascosto: inquadratura ‘hot’, il video postato sui social è bollente. Diamo un’occhiata.

È una delle coppie più amate degli ultimi anni. Parliamo di Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol. Attivissimi sui social, l’ex dj Francesco e la sua vulcanica metà amano condividere coi fan i momenti più divertenti delle loro giornate. Ma qualche ora fa, il figlio del cantate dei Pooh ha pubblicato un video davvero curioso. La protagonista è la bella Wilma, ma a sua insaputa. Il marito la riprende di nascosto mentre si trova di spalle: l’inquadratura è decisamente ‘hot‘. Siete curiosi di vedere le immagini? E allora ve le mostriamo noi.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Facchinetti riprende la moglie di nascosto: inquadratura ‘hot’, shorts cortissimi

Lo ha postato qualche ora fa nelle sue Instagram stories. Sua moglie Wilma, però, non lo sapeva! Francesco Facchinetti ha ripreso la sua dolce metà a sua insaputa. Mentre le chiede “Amore che giorno è?”, in realtà Francesco ha il telefono puntato verso sua moglie, che si trova in una posizione particolarmente ‘provocante’. Come se non bastasse l’inquadratura hot, Facchinetti gioca anche con lo zoom, rendendo le immagini ancora più bollenti. Ecco una foto tratta dal video:

Uno ‘scherzo’ curioso quello di Francesco, che dimostra ancora una volta la sua simpatia e ironia. Ma come la prenderà la bellissima Wilma. Conoscendo il suo caratterino, potrebbe vendicarsi con un ‘contro scherzo’!