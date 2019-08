Barbara D’Urso, arriva la triste confessione della conduttrice: “Non mi rassegno”; ecco cosa ha rivelato attraverso i suoi social.

Una nuova stagione televisiva sta per tornare. E lei è prontissima. Parliamo di Barbara D’Urso, che sarà presto in tv con tutti i suoi programmi di successo. Anche quest’anno tanti impegni per la regina di Pomeriggio 5, che si è comunque tenuta in contatto col suo pubblico attraverso il suo profilo di Instagram. Ed è proprio lì che Barbarella si è lasciata andare a una triste confessione. La’ha rivelato poco fa attraverso il suo profilo Instagram. “Non mi rassegno” scrive la conduttrice.. Scopriamo perché.

Barbara D’Urso sta per tornare in tv con tutte le trasmissioni più amate dagli italiani. Ma Carmelita si lascia andare a un triste sfogo sui social. Lo ha rivelato ai suoi fan poco fa attraverso Instagram. Non mi rassegno, scrive Barbara. Il motivo? Date un’occhiata:

La regina di Canale 5 è già tornata dalle vacanze, ma non riesce proprio a rassegnarsi alla fine dell’estate. E continua a deliziare i suoi fan con immagini e video decisamente ‘hot’. “Non mi rassegno, vorrei che l’estate non finisse mai”, scrive La D’Urso, aggiungendo le faccine che piangono alla sua frase. Ma dopo un po’ torna il sorriso. Barbarella è felice perché presto potrà tornare dal suo amato pubblico. Si inizierà con Pomeriggio 5, che partirà lunedì 9 settembre. Il caffeuccio è già sul fuoco. Siete pronti a una nuova stagione di gossip e news?