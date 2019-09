Maria De Filippi ha una bellissima casa: stanze, arredamento e rifiniture perfette. Ecco com’è la casa di De Filippi e De Costanzo.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie televisive più amate e seguite in tv. In tante interviste che hanno rilasciato il loro amore è sempre stato al primo posto: nonostante gli impegni lavorativi, riescono sempre a trovare un po’ di spazio per stare insieme. Ma non conosciamo proprio tutto di loro: voi sapete com’è la loro casa a Roma? In una puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, è stata mostrata l’abitazione. Ecco com’è.

Leggi anche:

Maria De Filippi e la sua bellissima casa: stanze, arredamento e rifiniture

In una puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio è stato ospite Maurizio Costanzo, in collegamento dal suo appartamento a Roma. Il conduttore ha passato ad un certo punto la parola a Maria De Filippi, presente a casa: è stato un imprevisto che ha spiazzato i telespettatori ed i conduttori del programma, Fazio e la Litizzetto. In quell’occasione la conduttrice Mediaset ha mostrato la casa che condivide insieme al marito per mostrare a tutti il loro frigo.

Dalle inquadrature si nota un corridoio lungo e stretto con quadri alle pareti e tappeti pregiati sul pavimento. Nella sala dove era in collegamento il conduttore sono visibili mobili molto classici, stile antico e soprammobili di alto valore. Entrata in cucina, Queen Mery mostra che hanno un frigo solo per il gelato: tra risate e battute, i due hanno mostrato a tutti i curiosi com’è la loro abitazione romana.