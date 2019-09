Temptation Island, tra Arcangelo e una ex tentatrice c’è davvero del tenero? La rivelazione che lascia tutti senza parole non tarda ad arrivare

Dopo le voci che si sono rincorse qualche giorno fa sulla possibile relazione tra un Arcangelo Bianco e un’ex tentatrice di Temptation Island, iniziano ad arrivare le prime risposte. L’ex di Nunzia, che si è fatto conoscere durante la trasmissione per aver tradito la sua fidanzata nelle prime settimane della trasmissione, ha voluto fare chiarezza sul rapporto con Maddalena, che molti ricorderanno per aver invece messo in crisi Nicola Tedde. Mentre il biondo è tornato dalla sua fidanzata Sabrina, le prime voci sulla vicinanza tra Arcangelo e Maddalena hanno fatto il giro del web.

Arcangelo e Maddalena sono una coppia? Molti ricorderanno i due volti, pur senza associarli. Durante il percorso a Temptation Island nessun feeling particolare li ha visti davanti alle telecamere, ma dopo l’uscita dal noto programma qualcosa è cambiato. Arcangelo, tornato single dopo la fine della storia con la sua ormai ex fidanzata storica Nunzia, ha stretto un bellissimo rapporto con Maddalena, che invece nel corso del programma ha messo in serie difficoltà il giovane Nicola. Nelle numerose Instagram stories e in più occasioni Arcangelo e Maddalena compaiono assieme, motivo per cui i sospetti hanno continuato a prender forma. Poche ore fa è arrivata però la risposta di Arcangelo che ha placato la curiosità e spezzato la speranza dei primi follower della coppia. Tra di loro c’è solo una bellissima amicizia, precisa rispondendo ad un fan all’interno delle sue Instagram stories, ribadendo che Maddalena ha un carattere parecchio tosto da gestire. Che sia solo un tentativo per allontanare gli occhi dei curiosi? Lo scopriremo. Quello che è certo è che l’intesa tra i due non cesserà.