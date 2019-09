Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram uno scatto di quando era bambina: nella foto un oggetto ‘speciale’, il commovente retroscena raccontato dalla conduttrice.

Aurora Ramazzotti è ormai a tutti gli effetti un personaggio amatissimo dal pubblico. Prima di essere la figlia dei celeberrimi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è una vera e propria ‘star’ dei social, dove condivide spesso e volentieri momenti del suo quotidiano che fanno divertire il suo pubblico. Dalle disavventure alle foto più sensuali, le storie Instagram di Aurora sono piene di foto o aneddoti che intrattengono i suoi followers. Nelle ultime che ha pubblicato, la giovane conduttrice ha postato una sua foto di quando era piccola. Nell’immagine c’è un oggetto ‘speciale’ per la sua infanzia, Aurora svela un toccante retroscena.

Aurora Ramazzotti e la foto da bambina: il commovente retroscena raccontato ai fan

Aurora Ramazzotti ha pubblicato a sorpresa una sua foto di quando era bambina. Lo scatto le è stato inviato dalla mamma e lei ha voluto condividerlo con i fan. Nell’immagine, la piccola Aurora è a letto, probabilmente in procinto di addormentarsi, e oltre a ciucciare il dito, tiene tra le mani un oggetto ‘particolare’, che lei ha spiegato essere stato molto speciale per lei durante l’infanzia. Ecco di cosa si tratta:

Ebbene sì, avete visto bene, Aurora mantiene un piccolo panno di garza, di quelli che si utilizzano di solito per asciugare i neonati o per proteggere loro la testa quando vengono presi in braccio. Il retroscena legato a questo oggetto è davvero tenero. Aurora racconta che quel pannetto era sotto la sua testina in ospedale quando è nata e che la mamma ne ha portati un paio con sé dopo la dimissione. Da allora la piccola Aurora ha dormito con quel pannetto vicino per oltre 10 anni. ‘Non potevo dormire senza, guai a dimenticarlo quando non ero a casa‘. La conduttrice ha raccontato il trauma di quando lo ha perso per la prima volta, dicendo che è riuscita a staccarsi dal suo panno solo dopo i 10 anni, quando ormai lo aveva distrutto e bucato.

