La bella Cristina Buccino è stata duramente presa di mira su Instagram per un particolare ‘gesto’ che non è piaciuto ai suo fan: ecco cos’è accaduto.

Non perde mai occasione di essere presente sui social, Cristina Buccino. Soprattutto su Instagram, la bella modella calabrese è solita condividere qualsiasi momento della sua giornata. Anche poche ore fa lo ha fatto. La giovane donna ha, infatti, pubblicato una foto che, in un batter baleno, è stato duramente presa di mira dai suoi sostenitori. Si lascia immortalare così: seduta su un sedile del treno. Una semplice foto, insomma. Ma che, come dicevamo, è stata criticata soprattutto per un ‘gesto‘, evidentemente spensierato, commesso dalla Buccino. Ma ecco tutto nel dettaglio.

Cristina Buccino, quel ‘gesto’ non passa inosservato: scatta la polemica social

È una modella, influencer e molto altro ancora, Cristina Buccino. È proprio per questo motivo che la giovane donna non sta mai ferma. È sempre, infatti, in viaggio. Lo ha dimostrato anche poche ore fa. Quando, su Instagram, Cristina ha pubblicato una foto di un suo viaggio. Da Milano, la bella modella si accinge a tornare a Roma. E, dato che il viaggio è lungo, si adagia così, con un buon libro tra le mani, sul sedile del treno. Ecco. È proprio in questo momento che si scatena una vera e propria polemica social. Perché, nell’adagiarsi comodamente, la giovane Buccino compie un gesto che non è affatto piaciuto ai suoi fan. Di cosa parliamo? Vi riproponiamo la foto:

Si vede chiaramente: Cristina Buccina appoggia il suo piede del sedile. Ecco. È proprio questo gesto, infatti, che non è piaciuto ad alcuni suoi followers. I quali, prontamente, hanno commentato in malo modo lo scatto in questione. Ecco alcuni commenti:

