Karina Cascella e Max Colombo, posa ‘hot’ in barca: Instagram si infiamma

È vero amore tra Karina Cascella e Max Colombo. L’opinionista più pungente della tv è più felice che mai tra le braccia del suo nuovo compagno, che è pazzo di lei. I due avrebbero intenzione di sposarsi, ma la data è ancora top secret. Nel frattempo, però, la bella Karina ‘infiamma’ Instagram con alcuni scatti in compagnia del suo Max. Le foto in barca postate qualche ora fa non sono passate inosservate. La posa ‘hot’ della coppia ha infiammato i fan, e tra i commenti c’è chi ha definito la Cascella ‘focosa!”. Diamo un’occhiata!

Karina Cascella è pazzamente innamorata del suo Max Colombo. E lui di lei. La coppia è più unita e affiatata che mai, e le ultime foto postate dall’opinionista lo dimostrano ampiamente. Una serie di foto in cui Karina e il suo compagno sono abbracciati, ma la posizione è decisamente ‘hot’. Guardare per credere:

I due piccioncini sono ‘incastrati’, come spiega ironicamente la Cascella nella sua didascalia alla foto. E sebbene il messaggio mandato dalla napoletana è più che profondo, in molti si sono concentrati su altro. “Focosa”, è così che Karina è stata definita da un followers. E c’è anche chi si complimenta con Max per l’autocontrollo nel fotografarsi in queste ‘posizioni’: “Io sarei esploso”, scrive un fan. Insomma, ci pare di capire che la passione non manca di certo tra la bellissima Karina e il suo Max. Non ci resta che unirci ai complimenti dei fan: bellissima coppia!