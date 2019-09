Matilde Brandi è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente durante le sue vacanze: ecco perché ha dovuto rimandare la partenza.

Siamo ormai agli inizi di settembre. Le vacanza, purtroppo, sono definitivamente terminate. È tempo, quindi, di ritornare alla vita di tutti giorni, al proprio lavoro e, soprattutto, alle proprie case. Ecco. Lo avrebbe fatto molto volentieri anche Matilde Brandi se non fosse per quel piccolo inconveniente che le è capitato durante l’ultimo giorno delle sue vacanze. Dopo una piacevole sosta a Venezia, la modella è ritornata nella sua casa al mare per terminare le ultime cose prima di ritornare a Roma, in città. È quasi tutto pronto, ormai. La partenza è prossima, ma succede qualcosa di inaspettato. Ecco di che cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Matilde Brandi, spiacevole inconveniente a pochi istanti dalla sua partenza

Una vera e propria odissea quella raccontata da Matilde Brandi su Instagram. Come dicevamo antecedentemente, la bella showgirl romana è pronta a ritornare dalla sua vacanze. Ma, poco prima della sua partenza, accade un inconveniente davvero pazzesco. Che, ovviamente, la costringe a rimandare il suo ritorno a Roma. Cos’è accaduto? Stando a quanto racconta la bella Brandi ai suoi followers, al momento della partenza, la sua gatta Sabrina sparisce nel nulla. Erano intorno le ore 15:00 quando il felino decide di ‘scappare’. E di non fare ritorno a casa. Costringendo, quindi, Matilde e la sua famiglia a rimandare il viaggi di ritorno per Roma. Un episodio, ammettiamolo, che fa scappare qualche sorriso. Ma che, d’altra parte, avrà scosso, e non poco, la bella attrice. “Una giornata buttata ad aspettare lei”, dichiara Matilde visibilmente provata da questo inconveniente.

Tutto bene quel che finisce bene

Quando Matilde Brandi ha registrato questo video su Instagram erano circa le 19:00. Eppure, Sabrina ancora doveva farsi vedere. Ma chi fine avrà fatto, quindi, la gatta? Ecco. A raccontarlo è la showgirl stessa. Pochissime ore fa, infatti, Matilde ha pubblicato un nuovo video dove, con gioia, annuncia di aver ritrovato il felino. Non era affatto scappata, Sabrina. Anzi, era stata chiusa all’interno di un armadio. Immaginate, quindi, la reazione della cantante quando, nell’aprire l’armadio per prendere i suoi vestiti, ha trovato la sua gattina visibilmente spaventata. Insomma, la partenza sarà stata pure rimandata, ma tutto bene quel finisce bene, no?

Per ulteriori news su Matilde Brandi –> clicca qui