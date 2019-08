Karina Cascella è stata accusata dai fan di aver ‘gonfiato’ le labbra dal chirurgo: la sua risposta è da applausi e toglie i dubbi.

Karina Cascella è un personaggio che divide. Tantissimi i suoi fan, che la adorano e la apprezzano per il suo fisico da urlo, ma soprattutto per il suo carattere forte, schietto e indipendente. Non mancano però, tra i followers dell’opinionista, anche numerosi detrattori, gente che non la apprezza e non ama i suoi modi di fare e il suo atteggiamento. Karina, però, non rimane mai in silenzio davanti alle critiche e si mostra sempre pronta a replicare e mettere a tacere coloro che ‘esagerano’. Nelle ultime storie Instagram l’opinionista ha replicato a chi l’ha accusata di aver ‘gonfiato’ le labbra durante la vacanza a Ibiza. Sarà vero? Ecco la risposta di Karina.

Karina Cascella ha ritoccato le labbra? Ecco la sua risposta alle insinuazioni del web

Karina Cascella viene spesso accusata criticata per il fatto di essere favorevole alla chirurgia estetica e di averne fatto uso. La sua opinione su questo argomento non è mai cambiata, per cui non sarebbe strano vederla dal chirurgo. Nelle ultime storie Instagram l’opinionista si è mostrata effettivamente con le labbra leggermente più ‘gonfie’. Immediati sono stati i commenti e soprattutto le critiche da parte degli haters, che l’hanno accusata di essersi rifatta le labbra durante la vacanza a Ibiza. Karina allora ha fatto delle storie per dimostrare alla gente che non è affatto così. Semplicemente il nuovo filtro di Instagram, che lei sta utilizzando in tutte le storie, rimpicciolisce il naso e gonfia le labbra. Tutto qui. E Karina lo ha dimostrato mettendo a confronto il suo viso in due storie diverse, con e senza filtro. Mistero svelato, dunque, guardate voi stessi!

