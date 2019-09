Antonella Fiordelisi rivela: “Ecco come ho scoperto che Francesco mi tradiva”. L’ex tentatrice decide di rivelare alcuni dettagli della sua storia.

Sui social non si è parlato d’altro negli ultimi giorni. Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island, ha tradito la sua ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Che lo ha lasciato in una valle di lacrime. Dopo vari sfoghi social e tentativi (inutili) di riconquista da parte di Francesco, Antonella è tornata sull’argomento. Nello specifico, ha rivelato i dettagli sulla triste scoperta del tradimento. Se volete sapere come la schermitrice è venuta a sapere del ‘misfatto’, non vi resta che continuare a leggere!

Antonella Fiordelisi spiega i dettagli sulla scoperta del tradimento di Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi ha scoperto in prima persona che il suo fidanzato Franesco Chiofalo la stava tradendo. Lo ha scoperto per puro caso. Da parte di ‘Lenticchio’ nessuna mancanza di attenzioni, né alcun segnale. Ma la bella salernitana ha deciso di contattare alcune persone, mentre il suo fidanzato non era in casa. Ed ecco che sono venute fuori le informazioni che non avrebbe mai voluto ricevere. Ecco cosa ha rivelato ad alcuni fan su Instagram:

Tramite un ragazzo, spiega nelle stories successive, l’ex tentatrice è riuscita a scoprire verità nascoste. Al ritorno di Francesco a casa, la Fiordalisi ha inizialmente fatto finta di niente, per poi svelare tutto al suo allora fidanzato. Una scoperta davvero shockante, che nessuna donna vorrebbe mai fare. Ma Francesco non si arrende: il romano non vuole proprio rassegnarsi all’idea di aver perso quella che è la donna che ha amato di più nella sua vita. Riuscirà a riconquistarla o è davvero finita tra i due? Lo scopriremo nella prossima ‘puntata.