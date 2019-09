Rosy Abate, Giulia Michelini dice addio alla serie che l’ha resa famosa: l’annuncio clamoroso a pochi giorni dall’inizio

Giulia Michelini, il doloroso addio a Rosy Abate: ormai tutti si erano abituati a vederla nei panni della ‘mafiosa’ Rosy, discendente della celebre famiglia siciliana. La sua serie ha riscosso un enorme successo e a breve andrà in onda anche la seconda parte. Quella in cui, molto probabilmente, Rosy si impegnerà a ritrovare suo figlio. Leonardo, il bambino che le è stato sottratto facendole credere fosse morto. In realtà, l’aveva cresciuto sua sorella, ignara di tutto. Tuttavia, proprio poco prima dell’inizio della seconda serie, arriva una notizia che sconvolge letteralmente i fan: “Dopo mi fermo”, queste le parole dell’attrice che hanno lasciato tutti di stucco.

LEGGI ANCHE:

Giulia Michelini: il clamoroso addio a Rosy Abate

Giulia Michelini dice addio alla serie Rosy Abate: “Dopo dico basta, voglio dedicarmi a mio figlio”, queste le dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni nell’ultimo periodo. “Rosy è un’amica e una nemica, un ‘odi et amo’ continuo. Ma questo arriverà a una fine, troveremo pace”, col sorriso sulle labbra lo racconta e poi va avanti: “Per quel che mi riguarda sì, finirà alla fine di questa stagione. Anche per recuperare il mio nome. Le persone per strada ormai mi chiamano Rosy Abate. Nessuno sa come mi chiamo realmente…”.

Insomma, un personaggio a cui ha dato molto e che le ha dato molto. Giulia Michelini ha conquistato il successo con un’interpretazione fantastica di Rosy, tanto che adesso tutti la chiamano con il nome che ha nella fiction e non più con il suo, quello originale per intenderci.

“Voglio dedicarmi a mio figlio”

“Voglio dedicarmi a mio figlio, per ora proprio niente bolle in pentola”: come sappiamo, Giulia ha un figlio adolescente al quale vuole dedicarsi corpo e mente dopo la fine di questo splendido progetto lavorativo che le ha regalato tante gioie e soddisfazioni. In cambio di tanto, tantissimo impegno.

Per essere aggiornato in tempo reale sul programma C’è Posta per Te allora CLICCA QUI