Amici VIP: svelati su Instagram i nomi degli ultimi 4 concorrenti che si sfideranno nella famosa scuola di Amici di Maria de Filippi



Amici Celebrities, o Amici VIP, è il nuovo format di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Non si sa ancora quando inizia ma nel frattempo il profilo Instagram ufficiale di Amici mantiene viva l’attenzione pubblicando di tanto in tanto, i nomi ufficiali dei concorrenti che andranno ad esibirsi attraverso passi di danza e sfide canore. Si tratta di

Oggi sono stati rivelati gli ultimi 4 concorrenti di Amici Celebrities 2019.

Scopriamo chi sono.

La prima puntata di Amici Celebrities verrà registrata il 20 settembre, quindi non sarà in diretta tv.

Alla conduzione troveremo Michele Hunziker che, essendo impegnata nella registrazione di Striscia la Notizia, inizialmente sarà sostituita da Maria De Filippi, ma finiti gli impegni passerà a lei la conduzione.

Gli ultimi concorrenti ufficializzati nelle ultime ore sono:

Chiara Giordano, l’ex moglie di Raul Bova che si esibirà a passi di danza; l’attrice Cristina Donadio, famosa per l’interpretazione del personaggio di Scianel in Gomorra, che ha la passione per il canto;

Martin Castrogiavanni direttamente da Tu Sì Que Vales che ballerà; e l’attore Massimiliano Varrese che ci delizierà con il ballo.