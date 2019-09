Ludovica Pagani, entrata memorabile sul red carpet di Venezia: arriva totalmente incappucciata, poi si ‘svela’ e l’abito è mozzafiato, ma non mancano le critiche.

Ludovica Pagani è una delle influencer e dj più apprezzate in Italia. Nata come giornalista sportiva, è diventata presto un personaggio del web, in particolare su Instagram, dove conta ormai oltre 2 milioni di followers. Cifre da capogiro, insomma, che l’hanno resa una influencer vera e propria. Le sue foto sexy e i suoi video ‘hot’ fanno impazzire quotidianamente i fan. L’ultima sua trovata è davvero incredibile: arrivata a Venezia, ha affrontato il red carpet in modo molto originale, ovvero mostrandosi con il volto coperto e completamente incappucciata, prima di togliere il ‘cappuccetto rosso’ e svelarsi ai fotografi. Ecco com’è andata dall’inizio.

Ludovica Pagani, red carpet ‘originale’: arriva incappucciata, poi mostra il suo abito mozzafiato

Ludovica Pagani ha scelto di fare un red carpet davvero originale alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer è arrivata con un mantello rosso, un po’ come ‘Cappuccetto Rosso’, ma il cappuccio le copriva anche il volto, tanto che i fotografi non sapevano chi si nascondesse sotto quel ‘travestimento’. Dopo qualche attimo di suspence generale, Ludovica ha energicamente tolto il cappuccio, lanciandolo qualche metro più in là e si è ‘svelata’ così ai fotografi, mettendosi subito in posa per essere immortalata nel suo abito rosso fuoco davvero mozzafiato.

Il video è diventato presto virale, tutti hanno voluto commentare questa entrata ‘trionfale’ sul red carpet, e la maggior parte del pubblico ha molto apprezzato l’originalità dell’idea. Ma non sono mancate le critiche di chi ha visto nel video un atteggiamento troppo impostato da parte di ludovica, dandole della ‘montata’. La sua replica non si è fatta attendere ed è arrivata su Instagram. ‘Cercavo solo di non far trasparire l’ansia’, ha risposto la Pagani, che ha aggiunto di sentirsi una persona semplice e umile, che ha voluto fare una cosa originale senza essere volgare. ‘E’ come la storia di Cappuccetto Rosso, non bisogna fidarsi delle apparenze’.

