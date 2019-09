Aurora Ramazzotti mostra i suoi tatuaggi: ecco il significato e a chi sono dedicati i tatto della simpaticissima figlia di Eros e Michelle Hunziker

È una delle ‘figlie d’arte’ più amate sul web. In realtà, lei è una doppia figlia d’arte. Si perché Aurora Ramazzotti ha sia mamma che papà più che famosi. Eros e Michelle Hunziker, coi quali la bellissima Aurora ha un legame speciale. E ai quali ha dedicato anche uno dei suoi tanti tatuaggi. Ma sapete quali altri tattoo ha la Ramazzotti? Ne ha mostrati alcuni nelle sue Instagram Stories proprio qualche ora fa. E ne ha svelato anche il significato. Scopriamolo insieme!

Aurora Ramazzotti tatuaggi: significato e dediche speciali

Una E e una M. Sono le iniziali dei suoi genitori, che Aurora Ramazzotti ha tatuato sul polso. Ma la bella figlia di Michelle non ha pensato solo a loro. Tra i suoi tatuaggi, compaiono altre dediche. E a svelarle è stata proprio lei, in una story di Instagram. Diamo un’occhiata:

La Ramazzotti ha pubblicato, in ordine cronologico, quattro dei suoi tattoo. Dopo quello dedicato a Eros e Michelle, c’è quello per i suoi fratelli, rappresentati come fiori incastonati nel suo cuore. C’è poi la frase, tatuata insieme alla sua cara amica Sara Daniele, figlia dell’indimenticabile Pino: è una frase tratta proprio dalla canzone scritta per Sara dal suo papà. Per l’ultimo tattoo mostrato, Aurora sceglie una descrizione ‘ironica’: lo ha fatto semplicemente perché ha trovato un posto libero dal tatuatore. Un gesto molto carino, quello di Aurora, che ha scelto di condividere con i fan alcune cose per le importanti. Ma la ragazza lo ammette in un video postato poco dopo: questi non sono tutti i suoi tatuaggi…il significato di alcuni tatuaggi non si può sapere! E a voi piacciono i tattoo di Aurora?