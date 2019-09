Uomini e donne Anticipazioni, tra i corteggiatori c’è anche un ex tentatore molto amato dal pubblico: ecco di chi si tratta.

Pochissimi giorni e ricomincia Uomini e Donne con una nuova stagione: nuovi tronisti alla ricerca d’amore stanno per entrare nei salotti dei telespettatori Mediaset. In attesa di vedere la prima puntata, già sono stati svelati alcuni prossimi protagonisti: si è parlato di Giordano Mazzocchi nelle vesti di corteggiatore e sta per affiancarlo un altro uomo molto amato dal pubblico femminile. E’ un ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island: ecco di chi si tratta!

Uomini e donne, tra i corteggiatori anche un amatissimo tentatore: ecco chi

La prima puntata di Uomini e Donne si avvicina e cresce sempre più l’attesa di scoprire in che direzione andranno i percorsi dei nuovi tronisti. Come sempre però, c’è qualche spoiler proveniente dal web o da chi segue le registrazioni del programma: Vicolodellenews ha avuto una curiosa informazione da una talpa.

Javier Martinez è stato avvistato insieme alla tronista Sara Tozzi durante un’esterna: è questo quanto riporta ilvicolodellenews. Il giovane argentino è stato il tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island: ha conquistato nel villaggio Ilaria Teolis che alla fine ha lasciato il suo, ormai ex, fidanzato Massimo Colantoni. L’ex tentatore ha colpito tantissime giovani che hanno seguito il programma per la sua bellezza e per i suoi modi di fare.

Riuscirà a conquistare anche la sua nuova preda, Sara?