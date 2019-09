Uomini e Donne, slitta la data d’inizio: ecco quando inizia la trasmissione di Maria De Filippi.

Ormai manca davvero poco alla nuova stagione di Uomini e Donne. I telespettatori non aspettano altro. Nuovi tronisti, nuovi corteggiatori, nuovi amore. Ma quando inizia precisamente Uomini e Donne? Ebbene, inizialmente la data d’inizio sembrava essere molto vicina. Ma pare essere slittata. Abbiamo una nuova data d’inizio ufficiale per la trasmissione più amata del primo pomeriggio. Scopriamola insieme.

Quando inizia Uomini e Donne? La data è slittata al 16 settembre

Uomini e Donne sta per tornare. Ogni pomeriggio, su Canale 5, potrai seguire i nuovi amori nati all’interno dello studio di Maria De Filippi. Ma qual è la data esatta in cui tornerà Uomini e Donne? Anche se inizialmente si è parlato del 9 settembre come data d’inizio, tutto è slittato a lunedì 16 settembre. Sarà questo il giorno del ritorno della trasmissione in tv. Si partirà, con tutta probabilità, con la prima puntata del Trono Classico, registrata il 29 settembre. E si partirà col botto: le anticipazioni della puntata sono davvero succulente. E anche il primo appuntamento del Trono Over è stato già registrato, con Gemma che sembra avere sempre più pretendenti. E la vulcanica Tina Cipollari non starà certo lì a guardare in silenzio..Insomma, ci attende una nuova stagione di Uomini e Donne più scoppiettante che mai. Siete pronti per rivedere il trono più famoso della tv? Allora appuntamento al 16 settembre, ore 14.45, su Canale 5!