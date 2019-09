Natalia Paragoni ‘da censura’: sul divano in slip, si alza la maglia e…niente reggiseno per la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Lei e Andrea Zelletta formano una delle coppie più belle mai viste nel programma di Canale 5 Uomini e Donne. Parliamo di Natalia Paragoni, la sensualissima bionda per cui il tronista ha perso la testa sin dalle prime puntate del suo percorso in tv. E vedendo le ultime foto della bella Natalia, non possiamo dargli torto. La Paragoni sta letteralmente infiammando Instagram. Dopo la doccia ‘hot’, arriva un nuovo scatto decisamente bollente. È apparso nelle sue Instagarm Stories…Zelletta non sarà geloso? Diamo un’occhiata.

Natalia Paragoni, posa hot sul divano: l’ex corteggiatrice infiamma Instagram

Natalia Paragoni ha conquistato il cuore di Andrea Zelletta in pochissimo tempo. Ma non solo il suo. L’ex corteggiatrice , dopo l’esperienza in tv, ha accumulato un bel numero di followers, che la seguono e la apprezzano con affetto. E che, qualche ora fa, hanno potuto ammirare Natalia in una versione decisamente hot. Una story su Instagram che non è passata inosservata..Natalia si trova sul divano, e non è del tutto vestita. Guardate un po’:

Uno scatto decisamente piccante quello pubblicato da Natalia, che è sdraiata in slip sulla poltrona. Ma il dettaglio che colpisce è che, alzando la maglietta, l’ex corteggiatrice svela di non avere il reggiseno…Insomma, una foto che difficilmente passa inosservata. Un gran bel regalo per i fan di Natalia. Ma qualcosa ci dice che il suo Andrea si sia u bel po’ ingelosito! Ma può stare tranquillo: Natalia è pazzamente innamorata del suo ‘principino’!