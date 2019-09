Nel destino di Elodie la mano di Simona Ventura: il ricordo di Castrocaro. Ecco cosa successe durante il loro primo incontro

Un incontro che ha un sapore diverso quello che nei giorni scorsi c’è stato tra Simona Ventura ed Elodie Patrizi. Al Festival di Castrocaro, condotto da Stefano De Martino e Belen Rodriguez in onda su Rai 2, un episodio in particolare ha sorpreso i follower di Elodie, specie di quelli più giovani che non ricorderanno di un episodio che l’ha vista protagonista qualche anno fa. A ricordarlo la stessa Simona Ventura.

Potrebbe interessarti anche:

Elodie e Simona Ventura, le strade si rincrociano ma qualcosa è cambiato

Un episodio che ha fatto sorridere quello che ha visto coinvolte Elodie Patrizi, protagonista indiscussa dell’estate con la sua hit che ha fatto ballare l’Italia intera, e Simona Ventura. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi, presente all’ultima edizione del concorso canoro più famoso d’Italia, ha rincontrato la nota conduttrice tv che ha voluto ricordare come nel passato abbia rischiato di spezzare i suoi sogni. Un’eliminazione che Elodie ricorda ancora, quella che sul palco di XFactor fu decisa da Simona Ventura quando la cantate era poco più che ventenne. Da allora le cose sono cambiate, l’esperienza maturata ha permesso alla bellissima cantante di provare e poi sfondare sul palco di Maria De Filippi, che l’ha fatta crescere e l’ha lanciata ufficialmente nel mondo dei grandi. Quella decisione della Ventura è tuttora condivisa dalla Patrizi, che nel suo destino aveva ben altro già scritto. Solo traguardi da raggiungere per la bella Elodie, che insieme al suo compagno di vita e di lavoro, Marracash, ha già fatto record d’ascolti.