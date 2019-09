Scatto sexy su Instagram per Chiara Ferragni e Fedez: il cantante è a dorso nudo, lei è nuda. Ecco la foto.

Dopo il red carpet di Venezia, Chiara Ferragni si è spogliata del meraviglioso vestito che ha indossato. In un momento di relax si è concessa ad uno scatto particolarmente sexy insieme a suo marito. I Ferragnez riescono sempre ad essere al centro dell’attenzione: oltre le loro classiche fotografie, regalano anche scenette simpatiche ed esilaranti. Il 17 settembre uscirà anche il documentario sulla vita dell’influencer: al centro del gossip italiano, sono la coppia più amata e seguita del momento. Ma siete curiosi di vedere questo scatto? Ecco che ve lo mostriamo!

Chiara Ferragni e Fedez, scatto sexy su Instagram: l’influencer è nuda

Dopo l’esordio al Festival di Venezia, i Ferragnez si godono un po’ di relax insieme. L’influencer italiana più famosa al momento si è mostrata particolarmente sexy: abbraccia la sua dolce metà, ma indosso non ha nulla. Mentre Fedez ha il dorso nudo, la Ferragni non indossa nulla, solo gli slip.

Un’emozione sexy ai loro follower che amano seguire ogni loro spostamento o momento della loro vita privata. Insieme sono un vero spasso: anche con il figlio Leo riescono sempre a far sorridere chi li segue. Una pioggia di commenti e like ha invaso il post nel giro di qualche minuto: alcuni sono davvero simpatici. “Quando Leone non c’è i topi ballano”, “CHE GENITORI FIGHI”, “Una sorellina per leone”: sono questi alcuni dei pensieri dei follower.