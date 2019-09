Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di iscrivere il loro primogenito alla scuola americana di Milano: ecco il costo della retta annuale.

L’estate è definitivamente terminata. E se per i grandi è tempo di ritornare a lavoro. Per i più piccoli, invece, è tempo di iniziare un nuovo anno scolastico. O, per alcuni, iniziare un nuovo percorso di vita: la scuola elementare. Lo sa bene Santiago, il figlio di Belen Rodríguez e Stefano De Martino. All’età di sei anni, quindi, il piccolo è pronto ad iniziare una nuova avventura. E, proprio per questo motivo, i suoi genitori hanno deciso di iscriverlo alla scuola americana di Milano. L’istituto ha tutte le sembianze e regole dei classici collage americani. Quelli che si vedono nei film, insomma. Ebbene. Quanto costerà, a questo punto, la retta annuale? Volete saperlo? Vi accontentiamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Belen e Stefano scelgono una scuola americana per Santiago: ecco il costo della retta

Per il prossimo anno scolastico di Santiago, Stefano e Belen hanno deciso di iscriverlo ad una scuola americana di Milano. Ad annunciarlo è stata la bella argentina sui social. Ebbene. Quanto costerà la retta annuale? Stando a quanto scritto sul sito FanPage, l’istituto milanese è uno dei più prestigiosi del nostro paese. Senza considerare, inoltre, i numerosi servizi che sono offerti. Gli studenti, infatti, possono beneficiare di ben sette laboratori di scienze, due campi da tennis, palestra, aule interattive, campi di basket, di calcio e tanto altro ancora. Per questo motivo, quindi, a quanto ammonterà il costo annuale? Beh, la retta è davvero da urlo. Infatti, stando a quanto riportato dal sito FanPage, il costo annuale varia a seconda degli anni. Chi frequenta la materna, infatti, paga intorno 10,200 euro. Chi, invece, frequenta le scuole superiori pagherebbe intorno i 19,500 euro. Ma non è affatto finita qui. A questo importo, infatti, vanno aggiunti anche:

Quota di iscrizione: intorno ai 300 euro;

Quota di ammissione: la cifra varia dai 1000 euro ai 4500;

Commissione annuale: pari a 1350;

Quota di mantenimento: il prezzo oscilla tra i 2250 per i primi due anni e 1250 euro dal terzo anno al sesto anno di college.

Ma non è finita qui. È previsto, infatti, anche un servizio navetta. Il prezzo? Varia a seconda delle zona di provenienza. 2850 euro per chi vive nelle zone più vicine e 3850 per chi, invece, viene da più lontano.

Per ulteriori news su Stefano e Belen –> clicca qui