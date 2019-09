Oscar Branzani Eleonora Rocchini, l’ex corteggiatrice fa chiarezza e rassicura i fan. Ecco le sue parole.

Ormai la storia tra Oscar Branziani ed Eleonora Rocchini è un vero punto interrogativo: da quando hanno annunciato la loro crisi, non si sono mostrati più insieme sui social. Tante frecciatine, frasi rivolte l’un l’altro e niente più convivenza: la loro rottura sembra ormai quasi ufficiale. Poche ore fa però la Rocchini ha risposto ad una fan curiosa che con un’email le ha chiesto come andavano le cose. L’ex corteggiatrice ha ben pensato di rendere pubblica la sua risposta così che tutti potessero sapere. Ecco le sue parole.

Oscar Branzani Eleonora Rocchini, l’ex corteggiatrice fa chiarezza: “Le cose vanno meglio”

Un periodo complicato per Eleonora Rocchini che sta attraversando una crisi insieme al suo fidanzato, ex tronista Oscar Branzani. Annunciarono la loro crisi ma da quel giorno nulla più: molti fan le hanno chiesto come andava e finalmente dopo giorni di silenzio ha chiarito con tutti.

“La situazione non è stata chiara e non è chiara. La mia vita privata l’ho sempre tenuta privata, non mi sono mai messa a sventolare a giro i miei problemi o la mia vita privata all’interno delle mura di casa, perchè quelle sono cose davvero intime e private“, così spiega Eleonora ed aggiunge: “Ogni persona ha i suoi tempo ed i suoi bisogni“. L’ex corteggiatrice spiega che ognuno ha il suo carattere ed affronta le cose a modo proprio: “Posso essere anche giudicata perchè da mesi non ho condiviso con voi mezza parola se non che io e lui stavamo vivendo un momento di crisi e mi prendo la mia responsabilità ma non devo sentirmi obbligata a dire qualcosa che non voglio dire”.

La Rocchini rassicura comunque tutti dicendo che le cose vanno meglio. A cosa si riferirà con quest’ultima affermazione?

