Giulia De Lellis, la confessione di Andrea Damante lascia tutti senza parole. Ecco cosa ha dichiarato l’ex tronista.

Il libro di Giulia De Lellis sta avendo un enorme successo già prima della sua pubblicazione, che avverrà il 17 settembre 2019. Le anticipazioni però stanno già facendo il giro del web. “Le corna stanno bene su tutto” racconta la storia d’amore tra l’influencer e l’ex tronista, Andrea Damante: i due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne nel 2016. Un amore folle è stato improvvisamente stroncato da un tradimento di lui: la De Lellis ha voluto raccontare ogni minimo dettaglio della sua esperienza e di cosa ha provato nel libro. Come l’ha presa Andrea? Dopo mesi di silenzio, finalmente ha concesso un’intervista e ne ha parlato. Ecco le sue parole.

Giulia De Lellis, la confessione di Andrea Damante: “Ha buttato via tutto”

Andrea Damante finalmente rompe il silenzio ed in un’intervista al settimanale Gente ha parlato del libro scritto dalla sua ex Giulia. “Ho fatto degli errori e non ho mai negato quel tradimento: ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei“, comincia così il Dama.

Andrea ha voluto smentire le cose scritte in quel libro, come la storia della dieta. “Cose pazzesche, non vere” sottolinea. Ha accusato l’influencer di aver fatto quelle rivelazioni trash solo per guadagnare soldi. “Sono dispiaciuto ma preferisco non commentare: lasciamo parlare il mio lavoro, la mia musica ed il mio primo disco”, ha concluso.