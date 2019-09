Coppie Temptation Island Vip, tra Serena Enardu e Pago è realmente finita a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni? Ecco tutta la verità.

Mancano pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island Vip, eppure sta accadendo davvero di tutto alle sei coppie in gioco. Oltre ad alcune e succulenti anticipazioni condivise su Instagram dal profilo ufficiale del programma, pochissime ore fa vi avevamo parlato di un‘indiscrezione davvero pazzesca. Stando a quanto emerso da alcune Instagram Stories di Pago, concorrente del programma nonché fidanzato di Serena Enardu, il cantautore ha fatto chiaramente intendere che il viaggio nei sentimenti sull’isola delle tentazioni non è andato affatto a buon fine. Ma ecco, poche ore dopo la diffusione della clamorosa anticipazione, è emersa tutta la verità. Ecco, quindi, di che cosa parliamo.

Serena e Pago di Temptation Island Vip si sono già lasciati? La verità

Come dicevamo quindi, pochissime ore fa Pago, tramite alcune Instagram Stories, ha chiaramente fatto intendere che il suo percorso all’interno di Temptation Island Vip non è terminato nei migliori dei modi. In particolare, ciò che avrebbe accreditato tale tesi sarebbe stato un clamoroso gesto che il cantautore compie mentre canta in macchina. Ecco. Il compagno di Serena Enardu ha fatto il gesto delle ‘corna’. Cosa significa? E, soprattutto, se in questo momento sono in corso le registrazioni del programma, cosa ci fa Pago a ‘piede libero’?. Ovviamente, i sostenitori della coppia e, soprattutto, del programma hanno pensato a qualcosa di negativo. Si saranno, quindi, lasciati? A raccontare la verità, ci pensa Elga, sorella di gemella di Serena. In alcune Instagram Stories, infatti, la bella sarda ha chiarito la questione. Dicendo che, quel video caricato sul profilo di Pago poche ore fa, è stata opera del suo staff. Dal momento che, sia lui che sua sorella, sono ancora all’interno del villaggio. “State sereni ragazzi”, conclude la giovane Enardu. Insomma, tutto chiarito, no?

