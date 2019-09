Anticipazioni Temptation Island Vip, sembra che una coppia in gioco sia già scoppiata: ecco cosa è emerso sul web e di chi parliamo.

Lunedì 9 settembre partirà la nuova e seconda stagione di Temptation Island Vip. Manca, quindi, davvero poco e potremo vedere il viaggio nei sentimenti delle sei coppie in gioco. In questi giorni, ci sono state numerose anticipazioni. A pubblicarle è stato il profilo ufficiale del programma su Instagram. Eppure, pochissime ore fa, ne è sorta un’altra che farebbe davvero pensare che una delle coppie sia già scoppiata. Di che cosa parliamo? Sul suo account Instagram, uno dei fidanzati ha, infatti, pubblicato alcune stories che fanno chiaramente intendere che il suo percorso all’interno dell’Is Morus Relais non sia andato a buon fine. Ma non solo. Curiosi di scoprire di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, continuano le anticipazioni: una coppia è già scoppiata?

Le registrazioni di Temptation Island Vip sono in corso, lo sappiamo. Saranno iniziate da un paio di settimane all’incirca, eppure sembra che una delle coppie sia già scoppiata. O, perlomeno, è quello che lascia intendere uno dei fidanzati su Instagram. Ma cos’è accaduto? E, soprattutto, di chi parliamo? Procediamo con ordine. A dare questa particolare anticipazione, innanzitutto, è Pago. Ebbene si. Il cantautore, nonché fidanzato di Serena Enardu, tramite alcune stories pubblicate sul suo account Instagram, ha lasciato chiaramente intendere che il suo percorso sull’isola delle tentazioni non è andato affatto a buon fine. Ma non solo. Perché, mentre canta la canzone di Gianluca Grignani ‘La mia storia tra le dita’, il cantautore si lascia andare ad un gesto che non è affatto passato inosservato:

Cosa vorranno dire, quindi, queste ‘corna’?. Serena avrà commesso qualche sbaglio all’interno del villaggio? Certo, in una recente anticipazione, si vedeva chiaramente che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva un interesse verso il single Alessandro. E, d’altra parte, la stessa sarda, nel video di presentazione, aveva confessato che la sua storia d’amore con Pago era da tempo, ormai, che non andava. Cosa sarà, quindi, accaduto? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui