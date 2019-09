Fedez, che gaffe nelle storie Instagram con la moglie Chiara Ferragni: il rapper svela involontariamente un ‘particolare’ retroscena della coppia.

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia amatissima dal pubblico e soprattutto molto seguita sui social. Milioni di followers per i due, che condividono praticamente ogni momento del loro quotidiano con i fan. Dalle vacanze di coppia, alle serate in famiglia, passando per i momenti di gioco con il piccolo Leone. Tutto, a casa Ferragnez, è di dominio pubblico. Negli ultimi giorni tutti i riflettori sono stati puntati sul documentario ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che racconta la vita e la carriera della Ferragni, ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Fedez ha pubblicato delle storie Instagram riferite proprio alla serata della ‘prima’, rendendo pubblica una sua ‘gafe’, attraverso la quale ha svelato involontariamente un retroscena che riguarda la loro coppia.

Fedez svela involontariamente un ‘retroscena’ su lui e la Ferragni: la gaffe su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni sono molto innamorati e complici e lo dimostrano in tutte le loro uscite pubbliche, ma anche su Instagram, dove condividono la loro vita privata. Una cosa su cui spesso i due hanno scherzato è il fatto che Chiara sia leggermente più alta del marito. Una sciocchezza, chiaramente, che però è stata più volte motivo di ilarità per la coppia e sul web. Ora Fedez ha pubblicato delle storie in cui svela involontariamente un retroscena molto particolare: ripreso dalla Ferragni con il cellulare, il rapper è convinto di doversi mettere in posa per una foto, e dice a Chiara ‘Aspetta che mi metto sulle punte’. Solo in un secondo momento, resosi conto che la Ferragni stava in realtà girando un video, il cantante scoppia a ridere, e Chiara con lui.

Ecco perché nella didascalia della storia il rapper scrive: ‘Se vi stavate chiedendo come mai a volte in foto sono più alto di mia moglie, ecco la verità’. Ecco svelano l’arcano, insomma, Fedez non è più alto di Chiara Ferragni e quando nelle foto dà questa impressione, è solamente perché si è alzato sulle punte! Una gaffe divertente, quella del cantante, tanto che lui stesso ha condiviso comunque il video su Instagram, rendendo pubblico questo ‘particolare’ retroscena di coppia.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI