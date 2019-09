Poche ore fa, Chiara Ferragni ha pubblicato un video in lacrime dopo la visione del suo documentario: subito scatta la polemica social, ecco perché.

Tra poco più di una settimana uscirà, in tutte le sale cinematografiche italiane, il documentario sulla vita di Chiara Ferragni. Ve ne abbiamo parlato in precedenza e, proprio ieri, vi abbiamo raccontato dell’emozione provata dall’influencer dopo averlo visionato la seconda volta. Poche ore fa, infatti, la moglie di Fedez ha pubblicato un video dove, in lacrime, esprime tutta la sua gioia per questo nuovo progetto lavorativo. Ecco che, però, questa reazione ha suscitato una grossa polemica social. Ecco cosa è accaduto.

Chiara Ferragni in lacrime per il documentario: è polemica

È scoppiata una vera e propria polemica social dopo che Chiara Ferragni ha pubblicato un video in lacrime su Instagram. Se da una parte, infatti, c’è chi non vede l’ora di poter vedere il documentario sulla vita dell’influencer. Dall’altra c’è chi, invece, critica fortmente questa scelta. Non solo, infatti, la Ferragni viene duramente criticata per il successo. A detta di un suo fan, merito del suo ex fidanzato:

Ma c’è chi, invece, crede che la reazione di mostrarsi in lacrime su Instagram sia davvero spropositata:

Voi, invece, da che parte state?

