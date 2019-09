Meghan Markle lascia tutto e parte di punto in bianco: è subito bufera per l’opinione pubblica inglese: la duchessa non ha incontrato la Regina ed è andata a New York

Ancora una volta al centro delle polemiche la Duchessa di Sussex, Meghan Markle. Ce la sta mettendo tutta: si sta impegnando al massimo pur di ottenere un’immagine pubblica di sé all’altezza della situazione e del contesto in cui si ritrova adesso. Già, infatti si è anche rivolta ad un’importante società di PR di Hollywood. Ebbene, nonostante questo, pare proprio non accennino a placarsi le polemiche su di lei. Meghan Markle, questa volta, l’ha fatta grossa e ancora una volta l’opinione pubblica inglese si scaglia contro di lei.

Meghan Markle l’ha fatta grossa: il gesto

Vi starete chiedendo: “Cosa avrà fatto di così sbagliato?”. Beh, sappiamo bene che comportarsi in maniera idonea con la famiglia reale d’Inghilterra non è proprio un gioco da ragazzi. Tuttavia, Meghan è sempre stata al centro di numerose polemiche proprio per il suo comportamento che non andava giù a molti.

Cosa ha fatto stavolta? Stando a quanto riportano diversi quotidiani britannici, Meghan Markle avrebbe ‘rifiutato’ la visita a Balmoral alla regina Elisabetta II scegliendo di concedersi un po’ di relax in amicizia. Così, ha organizzato un incontro alla finale femminile degli Us Open di sabato sera. Così, ecco che è scoppiato un vero e proprio caso mediatico: Meghan ha preferito la finale di tennis della sua amica alla visita in Scozia dalla Regina. In tutto questo, il piccolo Arcie è rimasto a casa. Forse con il papà.

Prima le amiche…

L’amicizia è uno dei valori più importanti per la vita di ogni essere umano. Non va trascurata, anzi, va coltivata giorno dopo giorno per renderla sempre più bella e fiorente. Meghan Markle, dunque, quando ha saputo che la sua amica Serena era ormai in finale nella sua competizione, di punto in bianco ha preso un biglietto aereo per New York e l’ha raggiunta.

Eppure, in programma a Balmoral c’era un importante incontro con la Regina per discutere del lavoro dei conti dei prossimi mesi. Niente da fare, Meghan non ha voluto rinunciare alla partita della sua amica e di punto in bianco è partita.

