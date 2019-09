A diversi mesi di distanza dalla fine della storia d’amore tra Francesca De André e Giorgio Tambellini, il ragazzo decide di scriverle una lettera.

La loro storia d’amore è, ormai, risaputa. Francesca De André e Giorgio Tambellini sono stati fidanzata all’incirca due anni. Fino a quanto, una volta entrata nella casa del Grande Fratello, la giovane milanese ha scoperto un tradimento da parte del suo fidanzato. E ha deciso, così, di lasciarlo. Nonostante siano passati alcuni mesi dalla vicenda, i due ragazzi ritornano al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per il ‘clamoroso’ gesto che, poche settimane fa, Francesca ha compiuto nei confronti del suo ex fidanzato, ma anche per una ‘disperata’ lettera che, sulle pagine di Di Più, Giorgio ha voluto scriverle. Di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata insieme.

Giorgio Tambellini scrive una lettera a Francesca De André: cos’è accaduto

Terminata la sua storia d’amore con Giorgio Tambellini, Francesca De André si è buttata a capofitto nella relazione con Gennaro Lillio, anche lui ex concorrente del Grande Fratello. Tra i due le cose andavano alla grande. Ma, meno di un mese fa, è stato proprio il modello napoletano ad annunciare la loro chiusura definitiva. Sarà proprio per questo che Giorgio, sulle pagine del settimanale Di Più, ha voluto scrivere una lettera alla sua ex fidanzata. Una lettera ‘disperata’, ammettiamolo. Soprattutto perché, in suddetta missiva, il fiorentino non fa altro che ammettere i suoi sbagli. Giorgio, infatti, ammette di aver tradito Francesca mentre lei era nella casa del Grande Fratello. Ma soltanto perché, appurato il suo legame con Gennaro, era geloso. D’altro canto, il giovane ragazzo non nasconde di provare un forte sentimento per lei. E di non avere nessuna paura a gridarlo al mondo intero. Ecco. È proprio questo, infatti, che Giorgio decide di scrivere alla giovane De André. Che, dal canto suo, per il momento ha preferito non proferire parola. Lo farà? E, soprattutto, come andrà a finire tra loro due?

