Alessia Marcuzzi Temptation Island: com’era all’inizio della carriera in televisione. Nessuno la ricorda in queste vesti del passato

Molti la considerano oggi una delle reginette dei reality show, ma Alessia Marcuzzi è un vero e proprio baule di esperienze, che non tutti conoscono. Ad un passo dal debutto della nuova edizione di Temptation Island Vip, condotto dalla bionda più alta e spigliata di Mediaset, diverse curiosità hanno lasciato interdetti i fan. Quella che un tempo era la “Pinella”, soprannome e nickname Instagram nei tempi addietro (per via della sua passione per il burraco), ha negli anni fatto non poca gavetta per arrivare dove attualmente è. La sua bravura e l’indiscutibile bellezza l’hanno aiutata a scalare il successo, ma il suo volto difficilmente è associato a curiose apparizioni del passato.

Alessia Marcuzzi a un passo dall’esordio a Temptation Island Vip: presente e passato a confronto, il suo debutto

La super bionda Alessia Marcuzzi – che sembrerebbe essere naturalmente rossa – prenderà le redini della conduzione di una delle trasmissioni più popolari di Mediaset, che da questa sera tornerà in tv: Temptation Island Vip. Le coppie famose che affronteranno la lontananza e le tentazioni saranno guidate proprio dalla Marcuzzi, che dopo anni di Grande Fratello ed Isola dei Famosi, è stata scelta per un format ancora più stuzzicante e accattivante. Ma da dove è partita la Marcuzzi? Molti si staranno chiedendo le origini della sua carriera e, mentre molti maschietti la ricorderanno per qualche calendario bollente che ha acceso la fantasia tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, nessuno ricorderà i suoi primi passi. La nota conduttrice dalle gambe più lunghe e facilmente criticabili della tv ha esordito nei primi lontani anni ’90 a Telemontecarlo, con la conduzione di trasmissioni sportive. Una brevissima parentesi della sua carriera che senza dubbio ha permesso ad Alessia di mettere in mostra le sue abilità e la sua bellezza, ancora oggi assolutamente indiscusse. Da allora di anni ne sono passati, ma il suo talento e la capacitò di tenere tutti incollati allo schermo non ha fatto altro che accrescere. Non ci resta che augurarle un grosso in bocca al lupo per la nuova ed entusiasmante avventura che da questa sera dovrà portare al successo.

