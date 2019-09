Elisabetta Gregoraci, con questa ultima foto su Instagram, ha infiammato tutti: indossa un abito bianco e trasparente, ma spunta un dettaglio ‘clamoroso’.

Ancora una volta, a dir poco incantevole. Con quest’ultima foto su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha letteralmente fatto impazzire tutti. È piena di impegni lavorativi, l’ex moglie di Flavio Briatore. Eppure, non perde mai occasione di poter condividere, interagire e comunicare con i suoi followers. E, come dicevamo, lo ha fatto anche poche ore fa. Quando ha pubblicato uno scatto davvero molto particolare. E, soprattutto, suggestivo. In suddetta foto, infatti, la bella conduttrice calabrese indossa un fantastico abito bianco ma, soprattutto, trasparente. Ecco. È proprio per questo motivo che si intravede chiaramente un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo.

Elisabetta Gregoraci in abito trasparente: emerge un dettaglio clamoroso

È sempre molto ‘social’, la nostra Elisabetta Gregoraci. Soprattutto su Instagram. La bella conduttrice calabrese, infatti, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan. Con una foto, un video, rispondendo ai loro commenti o, addirittura, rispondendo alle loro curiosità. Insomma, una vera e propria ‘amica’ virtuale. Sarà proprio per questo motivo che, poche ore fa, l’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto condividere con essi un entusiasmante scatto fotografico. Appoggiata con una mano sul muro, la bella Elisabetta si lascia immortalare con un fantastico abito lungo bianco, ma soprattutto trasparente. Insomma, uno spettacolo davvero fantastico. Tuttavia, proprio le trasparenze dell’abito fanno spuntare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ve l’avevamo detto che Elisabetta era davvero bellissima. Tuttavia, ecco cosa, un utente Instagram, ha notato:

“Noto che la biancheria intima è una dimenticanza”, scrive l’utente in questione. Ecco. Elisabetta Gregoraci sarà mica nuda sotto quell’abito bianco? A dare la risposta è la diretta interessata. Che, senza troppi giri di parole, ha risposto: “C’è, c’è”.

