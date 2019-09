Nei prossimi giorni il meteo farà uno scherzo: torna l’estate nel weekend! Un forte caldo si abbatterà nuovamente su molte regioni d’Italia.

Una fase meteo decisamente strana: mentre sembrava che le temperature stessero iniziando a scendere, ecco che arrivano i colpi di scena! Questo è un periodo di contrasti, sbalzi termici, colpi di coda incredibili che non fanno capire neanche come bisogna vestirsi. Con il mese di settembre pensavamo di poter dire addio all’estate invece pare che per salutare pantaloncini e maglie leggere bisogna aspettare un altro po’! Secondo i meteorologi sta per tornare un periodo di gran caldo: ecco nel dettaglio cosa succederà nei prossimi giorni.

Meteo, colpo di scena: torna l’estate entro il prossimo weekend

Sembra uno scherzo ed invece è tutto vero: entro il prossimo weekend tornerà l’estate. Un periodo stabile è atteso ma le temperature arriveranno a superare quelle medie stagionali. In molte regioni italiane i valori registreranno anche più di 30 gradi. Il Meteo.it comunica che tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre le temperature saliranno a dismisura: il caldo si farà sentire soprattutto al Centro-Sud della penisola.

Sardegna, Sicilia occidentale, Campania e Lazio saranno colpite di nuovo da un forte caldo e le temperature raggiungeranno i 31/32 gradi a partire da giovedì. Da venerdì si espanderanno anche verso le regioni settentrionali: nel prossimo weekend il caldo si farà sentire sui settori occidentali in maniera particolare. Nelle Isole maggiori e sulle regioni centrali tirreniche tornerà l’estate: insomma, quest’anno il caldo proprio non lascia scampo!