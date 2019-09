Taylor Mega, sfogo a cuore aperto con i fan su Instagram: l’influencer si lascia andare ad un’incredibile confessione.

Taylor Mega trova sempre il modo di far parlar e di sé. L’influencer è molto amata dai suoi ‘taylorini’, che la seguono in tutto quello che fa. Del resto, lei non manca mai di condividere sul suo profilo le sue giornate, dalle sedute di allenamento in palestra o sul ring, alle uscite in barca, passando per i momenti con la sua ‘amica del cuore’ Erica Piamonte, che secondo alcuni potrebbe essere più di una semplice amica per lei. Insomma, Taylor non ha segreti per il suo pubblico, o quasi. Nelle ultime storie Instagram, l’influencer si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sua vita presente, ma anche sul suo passato: ecco le sue parole.

Taylor Mega, incredibile confessione su Instagram: ‘Sto vivendo un grande cambiamento’

Taylor Mega è solita condividere con i fan tutto quello che passa per la testa. Ultimamente l’influencer sta valutando la possibilità di cambiare look e schiarire i suoi capelli. Chi segue Taylor sa che lei è molto attenta ai capelli, li cura molto e non li ha mai sottoposti a tinture o cose simili proprio per non sfibrarli e indebolirli. Nell’ultimo periodo, però, Taylor vorrebbe vedersi più bionda, e sta chiedendo consigli ai fan su cosa fare per dare più luce ai capelli senza rovinarli. In un momento di relax sul divano di casa, l’influencer ha fatto delle storie su Instagram in cui si è lasciata andare a una confessione.

Taylor ha raccontato che forse la voglia di trasformare i capelli arriva da un grande cambiamento che sta avvenendo dentro di lei, di cui però non è ancora pronta a parlare. ‘Io non vivo bene i cambiamenti’, ha rivelato Taylor, lasciando intendere di stare attraversando un momento delicato dal punto di vista emotivo. Nel rispondere alle domande dei fan, Taylor ha anche confessato di aver paura di viaggiare e uscire fuori dall’Italia, cosa che prima non le accadeva. Cosa starà succedendo alla bella influencer?

