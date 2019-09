Chiara Nasti ha risposto alle domande dei fan su Instagram, facendo un’incredibile rivelazione sulla sua vita privata: ‘Mi hanno bullizzata ma…’

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più amate e seguite sui social. I prodotti della sua linea di abbigliamento vanno letteralmente a ruba, e tutte le sue foto diventano subito virali. Insomma, Chiara è un vero e proprio simbolo per i suoi fan, una sorta di mentore per quanto riguarda i prodotti per il corpo migliori da utilizzare o gli abiti da indossare. Ma non è stato sempre così. Nelle sue ultime storie Instagram, l’influencer ha rivelato che in passato ha subito alcune ‘angherie’ da parte di bulli, alle quali ha saputo fortunatamente reagire alla grande: ecco il suo incredibile racconto.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Nasti, incredibile rivelazione su Instagram: ‘Sono stata bullizzata, ma ho reagito’

Chiara Nasti ha fatto un’incredibile rivelazione ai fan. Vedendola così bella e forte, nessuno avrebbe mai immaginato che in passato l’influencer potesse aver subito angherie e sfottò da parte dei bulli. Invece a quanto pare è andata proprio così, anche se Chiara non si è lasciata mai colpire nel profondo ed è riuscita a superare le difficoltà, fino ad arrivare dove è oggi. Ma andiamo con ordine. Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, Chiara si è imbattuta nella curiosità di un utente, che le ha chiesto se fosse mia stata vittima dei bulli. La risposta della Nasti è stata lunga e articolata, proprio per spiegare tutto nel dettaglio.

Le sue parole sono molto chiare e non lasciano spazio a dubbi. La Nasti è stata presa in giro migliaia di volte da piccola per le sue labbra e i suoi denti, considerati forse particolarmente grandi, ma non si definisce ‘bullizzata’, perché non ha mai dato importanza a questi sfottò, per cui i bulli non trovavano ‘divertente’ prenderla in giro. ‘La gente approfitta delle persone fragili, per questo bisogna essere sempre forti nella vita’, ha dichiarato Chiara, lanciando un messaggio molto positivo ai suoi giovani sostenitori.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI