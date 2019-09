GF16, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: lei spiega le motivazioni della rottura al settimanale Nuovo, parole pesanti dell’ex professoressa siciliana.

Si sono conosciuti al Grande Fratello e la loro storia ha fatto sognare il pubblico, in particolare per il modo in cui è nata. Parliamo di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Ambra Lombardo, ex professoressa di Lettere siciliana con la passione per il mondo dello spettacolo. Entrambi concorrenti del GF16, si sono avvicinati già dai primi giorni all’interno della casa, ma l’eliminazione di lei sembrava aver interrotto la loro conoscenza. Poi l’ex professoressa ha chiesto di rientrare nella casa durante una diretta serale per dichiararsi apertamente a Kikò, con un bacio appassionato che rimarrà certamente negli annali del programma. Ora, però, a distanza di pochi mesi dalla fine del programma, i due si sarebbero già lasciati. Ecco cosa è successo.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli: ecco perché è finita

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati. La notizia è arrivata dal settimanale Nuovo, il cui direttore Riccardo Signoretti ha pubblicato in anteprima la copertina del prossimo numero in edicola. Prima pagina per questa news, che lascia di stucco il pubblico, assolutamente ignaro che i due stessero vivendo un momento difficile. Da quando ha cominciato a girare la voce della rottura, alcuni fan hanno chiesto conferma ad Ambra su Instagram, ma la sua risposta è stata molto vaga. ‘Faccio come coi miei alunni, che quando non conoscono la risposta, rispondono con un’altra domanda’, ha detto, facendo intendere di non voler parlare di questo argomento.

Giovedì però uscirà il numero del settimanale Nuovo con una sua intervista esclusiva nella quale saranno svelati tutti i motivi della rottura. A leggere le prime anticipazioni delle parole di Ambra, l’ex professoressa non si sarebbe sentita amata da Kikò. ‘Lui non mi dimostra amore’, è scritto in copertina. A cosa si riferirà l’ex gieffina? Non ci resta che leggere l’intervista completa per scoprire insieme cosa è successo tra i due.

