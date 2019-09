Nadia Toffa, a un mese dalla sua scomparsa parla la mamma che sceglie di ricordare sua figlia con un appello: “Non demordiamo, continuiamo la sua battaglia”

Nadia Toffa è ormai scomparsa da un mese: la Iena guerriera ha detto addio a questa vita tra il dispiacere dei suoi cari e di tutte le persone che la conoscevano. Ma non solo, Nadia è stata compianta anche da tutti quelli che rappresentavano ‘il suo pubblico’. Un pubblico fatto di persone in difficoltà, che magari avevano la sua stessa malattia e che come lei volevano combatterla a tutti i costi. Così, adesso che non c’è più e guarda tutti dal cielo, sua mamma ha voluto lanciare un appello. Un appello importante, da non perdere assolutamente.

Nadia Toffa, l’appello della mamma ad un mese dalla scomparsa

“Voglio ringraziare tutti per esserci stati vicini, spero continuino a essere vicini anche a ciò che voleva Nadia, al suo essere guerriera, a portare avanti le lotte”. E’ questo il messaggio della mamma di Nadia Toffa che, visibilmente addolorata, vuole comunque continuare a combattere per ‘raccogliere il testimone’ lasciato da sua figlia: “Non dobbiamo demordere. È importantissimo per noi, ma soprattutto per lei, che non vada perso nulla di quello che voleva dire e di chi voleva aiutare. Speriamo di farcela”.

La mamma di Nadia vuole continuare a credere nelle battaglie portate avanti con forza e tenacia da sua figlia. Anche se adesso non c’è più e quel maledetto cancro l’ha portata via, questo non può significare abbia perso. Nadia ha lottato come una vera guerriera e l’unico modo concreto per onorare il suo ricordo è continuare a lottare per lei e come lei avrebbe voluto.

