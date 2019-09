Antonella Clerici insieme a Gerry Scotti, “Insieme a Mediaset”: fan in delirio per una coppia inedita ma che raccoglie sempre tantissimi consensi tra i telespettatori

Antonella Clerici e Gerry Scotti a Mediaset: è bastato vederli insieme in foto ai fan per farli letteralmente impazzire. Il post dell’ormai ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha raggiunto numeri esorbitanti. Tra i tanti commenti che sono arrivati c’è anche quello del diretto interessato: Gerry Scotti. Uno scambio di parole dolci ed affettuose tra i due. Due persone buone, sincere e genuine che piacciono tanto ai telespettatori italiani. Ma vediamo bene insieme cosa è successo davvero quando Antonella ha pubblicato quel post sul suo canale Instagram.

Antonella Clerici e Gerry Scotti: “Stareste bene insieme in un programma televisivo”

Considerato che Antonella Clerici non fa più parte dei palinsesti Rai almeno per quest’anno, molti fan hanno cominciato a pensare che probabilmente sarebbe potuta sbarcare a Mediaset e magari in un programma da condurre insieme a Gerry Scotti. Infatti, ci sono tantissimi commenti di questo genere al post:

“Incontri belli oggi”, scrive Antonella taggando Gerry Scotti e lanciando l’hashtag Mediaset. Gerry Scotti ha risposto semplicemente con: “Una persona vera”. Ed è lì che è scattata l’euforia dei follower di Antonella su Instagram. Tra i commenti leggiamo: “Stareste bene insieme in un programma televisivo”, oppure: “Due grandi della tv”, o ancora: “Avete fatto la storia della televisione italiana”.

Insomma, che siano oppure no all’inizio di una nuova ‘avventura’ televisiva non è dato saperlo. Intanto, Antonella era negli studi Mediaset. In effetti, però, pare proprio che la conduttrice sia stata negli studi di Verissimo per registrare l’intervista con Silvia Toffanin. Lo abbiamo visto anche nelle sue storie Instagram, tra l’altro. Quindi, è molto più probabile che per questo motivo si sia immortalata al fianco di Gerry Scotti proprio in quegli studi. Una semplice intervista, non un passaggio ad un’altra rete. Sono solo ipotesi e supposizioni, ma non sappiamo precisamente cosa ci riserverà il futuro.