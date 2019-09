Temptation Island Vip: la differenza d’età tra la coppia composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi che parteciperanno al reality delle tentazioni

L’edizione VIP di Temptation Island sta per tornare. Al comando ci sarà Alessia Marcuzzi in sostituzione di Simona Ventura. Il reality delle tentazioni di Maria De Filippi tornerà su canale 5 con un’edizione scoppiettante. I nomi delle coppie ufficiali che parteciperanno a Temptation Island Vip sono stati resi noti dalla stessa conduttrice. Tra questi troviamo la coppia composta dalla speaker di RDS Anna Pettinelli e Stefano Macchi che di professione fa il doppiatore.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip: la differenza d’età tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono tra le coppie partecipanti a Temptation Island Vip. La conduttrice radiofonica e opinionista è pronta a mettere alla prova il suo rapporto con il fidanzato. Tra i due c’è una grande differenza d’età di ben 20 anni. Lei ha 62 anni, mentre lui ne ha 42. Ma per la coppia non è mai stato un problema e si dichiarano felici e innamorati. Recentemente, infatti, la coppia si è sposata alle Maldive. Ma il matrimonio non ha valenza in Italia. Chissà se dopo aver superato la prova a Temptation Island Vip decideranno di sposarsi anche qui in Italia.

Riuscirà Stefano a resistere alle tentatrici più giovani di lui? Supereranno tutti gli ostacoli del reality delle tentazioni?