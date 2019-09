Benedetta Mazza vittima di un furto: “Avevo tutto lì dentro!”

Benedetta Mazza vittima di un furto. Una disavventura comune a molti, quella del di una valigia sparita sul treno per Roma. Ma lei dopo lo spavento l’ha presa con ironia.

Benedetta Mazza vittima di un furto. Brutta avventura per la showgirl che il pubblico ha imparato ad apprezzare ancora di più al Grande Frratello Vip 2018. Mentre era in treno per andare a Roma, dove doveva assistere alla prima puntata di Tale e Quale Show, si è accorta che una delle due valigie con le quali era salita le è stata portata via. Il ladro ha colpito nel segno, perché era anche quella nella quale lei aveva messo le cose più preziose. Benedetta ovvuiamente ci è rimasta amalissimo. Po però ha scelto l’arma dell’ironia per stemperare la sua tensione. E comunque a Roma alla fine è arrivata e venerdì sera era anche regolarmente tra il pubblico del talent di Rai 1 per applaudire e sostenere i nuovi concorrenti.

Benedetta Mazza dopo il furto fa ironia. Il suo messaggio su Instagram

Benedetta Mazza vittima di un furto, ma alla fine l’ha presa bene. Crerto, la scocciatura per tutto quello che ha perso rimane. Però ha scelto di usare una strada diversa dagli insilti. Sul suo profilo Instagram ha postato un’immagine in stazione, poco prima di partire: “La donna con la valigia. Prima che mi rubassero la valigia. L’ironia salverà il mondo… così dicono”, ha scritto. Poi ha raccontato nei dettagli cosa era accaduto. Era su un treno di quelli ad alta velocità, con due valigie e la sua borsa oltre al beauty. Poco dopo si è accorta che un bagaglio era sparito, quello più prezioso: “Ok che prendo tutto con filosofia ma i miei migliori auguri vanno a questa infelice persona che spero che con borsa e scarpe possa campare altri 100 anni”.

Da quando è uscita dal GF Vip 2018, Benedetta Mazza ha fatti molto chiacchierare per la sua storia con Stefano Sala. Qualche settimana fa però la showgirl e il modello milanese si sono lasciati come ha raccontato lei stessa a ‘Vero’. Lei ha confessato di essersi comportata sempre in maniera limpida. Ognuno per la sua styrada anche se lei avrebbe voluto almeno mantenere rapporti cordiali. Di certo però le occasioni non le mancheranno.

