Ezio Bosso è uno degli artisti più apprezzati della scena italiana. Pianista, compositore e direttore d’orchestra di grande livello, ha compiuto pochi giorni fa 48 anni. Ma la sua vita è caratterizzata da una grave malattia degenerativa che lo ha colpito alcuni anni fa, della quale lui non fa mistero e che non gli ha vietato finora di calcare i palcoscenici italiani e non solo per far ascoltare al pubblico la sua musica, emozionando la gente ed emozionandosi lui stesso. Nelle ultime ore, però, stanno facendo il giro del web le sue dichiarazioni, rilasciate durante un incontro con il pubblico presso la Fiera del Levante di Bari. Bosso ha confessato che non può più suonare il piano e ha raccontato il suo dramma: parole da bidividi le sue.

Ezio Bosso è stato invitato alla Fiera del Levante di Bari, durante la quale ha incontrato il pubblico e ha rilasciato delle dichiarazioni che resteranno impresse a lungo nella memoria. L’artista ha fatto un accorato appello ai suoi fan, pregandoli di non chiedergli più di suonare durante gli eventi: ‘Mi crea grande sofferenza non potervi accontentare, ma non posso più suonare. Due delle mie dita non rispondono bene e non riesco a fare quello che vorrei’. Le sue parole suonano come un macigno, perché chiudono di fatto la sua carriera da pianista a causa della sua grave malattia. Il compositore ha anche aggiunto che se dovesse accorgersi di non farcela, smetterà anche di fare il direttore d’orchestra, lasciando ancor più incredulo il pubblico.

Un rapporto meraviglioso quello tra Bosso e la musica, che l’artista ha definito ‘un focolare attorno al quale stringersi’, nonché la possibilità di comunicare indipendentemente dalla provenienza. Il pianista ha aggiunto che il talento non basta a diventare grandi, perché è necessario che a questo si aggiunga tanto studio e disciplina, cose a cui lui ha dedicato tutta la sua vita.

