Benedetta Mazza, costume mini per le sue forme XL: lo scatto hot fa impazzire il web. L’attenzione dei follower è ricaduta proprio lì

Il resoconto della domenica è più bollente di quanto non ci sia aspettasse. Nonostante la pioggia su gran parte della nostra penisola c’è chi, sia dall’estero che dall’Italia, ha infiammato il web. Le protagoniste dei social continuano ad essere numerosissime, che si sfidano a colpi di bikini mini e pose super. Ad incantare il web anche la conduttrice ed ex modella Benedetta Mazza, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Benedetta Mazza, scatto hot in costume: le forme in primo piano scaldano le temperature

Scatti super bollenti quelli che ormai dall’arrivo dell’estate infiammano il profilo Instagram della presentatrice, conosciutissima per le sue super forme. Il suo seno in formato XL è risaputo sia apprezzato da numerosissimi fan, attenti a non perdersi alcun aggiornamento. Lo scatto di ieri, come d’altronde tutti quelli in costume dei giorni passati, mettono ancor di più in risalto il suo fisico mozzafiato. Curve costrette in un costume super colorato e decisamente stretto, in primo piano nel mirino della fotocamera del suo cellulare. E pazienza se il sole non ha accompagnato la giornata di tanti italiani, qualcuno avrà avuto ugualmente un motivo per sorridere davanti allo schermo.

Occhi di ghiaccio, sorriso perfetto, lineamenti delicati: un viso quasi da angelo, che nasconde nello sguardo sensualità e femminilità ai massimi livelli. L’aria da ragazzina, una camicia a coprire le spalle e il piercing in bella vista, ma lo sguardo dei suoi follower sarà caduto sicuramente altrove. L’ex gieffina, che durante il suo percorso è stata ben voluta da tutti i coinquilini e dal pubblico da casa, è stata al centro dell’attenzione per un’amicizia speciale con Stefano Sala. Tutti la ricorderanno per disponibilità e dolcezza, ma ora Benedetta ha solo voglia di spiccare e lo fa mettendo in mostra tutta la sua incredibile bellezza.

