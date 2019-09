Georgette Polizzi e Davide Tresse sposi, la dedica che commuove i fans

Georgette Polizzi e Davide Tresse sposi, anche se per la cerimonia ufficiale dovremo aspettare il 29 ottobre. Ma la coppia di Temptation Island non torna più indietro.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sposi, adesso è vero. La coppia che si è fatta conoscere tre anni fa a Temptation Island ha detto sì, per ora con un rito simbolico. Il matrimonio civile vero e proprio sarà il prossimo 29 ottobre, giorno del compelanno di Davide. Ma intanto è stata giù una bella ocvcasioe per confermare il loro amore davanti adf una platea di invitati scelti. Qualche indizio lo avevano già dato la stilista e il compango nei giorni scorsi. Il resto lo hanno fatto gli ospoiti della cerimonia a Vicenza. Come Gabriele Parpiglia che ha postato alcune immagini della giornata e dei due bellissimi sposi. Un momento intimo e di grande gioia, per un amore che ha saputo resistere al tempo ma soprattutto alle difficoltà legate alla malattia della ragazza.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sposi, ecco le sue parole prima del sì

Georgette Polizzi finalmente vive un momento felice dopo tanta sofferenza. La stilista che si è fatta conoscere nella terza edizione di Temptation Island è malata da tempo di scelrosi multipla. Non l’ha mai nascosto, aggiornando costantemente i suoi follower anche se all’inizio qualcuno pendava che esagerasse con la matallia. Ora che il suo sogno di sposare Davide si sta per concretizzare, le sue parole su Instagram commuovono: “Mi sono girata e rigirata nel letto… Sono stata avvolta da un mix di emozioni e sensazioni… Il cuore ha battuto forte tutta la notte“, ha scritto in una IG Story. E poi si è scusata dicendo che se alla cerimonia poteva sembrare uno straccio è solo per aver passato la notte in bianco, immaginando la sua vita accanto al suo gramnde amore.

Un momento emozionante che i due ragazzi hanno vpluo condividere con gli amici. Così a Vicenza c’era tra gli altri Gabriele Parpiglia, che di Temptation è uno degli autori. Ma anche Valeria Vassallo, Roberta Mercurio e Flavio Zerella, Valeria Bigella e Andrea Filomen, tutti ex di Temptation. In più gli ex gieffini Margherita Zanatta e Maicol Berti, Mercedesz Henger insieme a Lucas Peracchi. E ancora ex di Uomnini e Donne come Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo e l’influencer Alice Basso, una delle testimoni della Polizzi.

