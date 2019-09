In seguito alla prima puntata di Live-Non è la D’Urso, il programma ha ricevuto una clamorosa frecciatina: ecco cos’è accaduto.

Com’è noto a tutti, ieri sera, domenica 15 Settembre, è andata in onda la prima puntata di Live-Non è la D’Urso. La bella conduttrice è tornata a tutti gli effetti. Dopo l’impegno quotidiano con Pomeriggio Cinque, la napoletana ritorna anche di domenica con un appuntamento speciale. Perché è proprio questo che è accaduto. Il suo ‘prime-time’ è stato clamorosamente spostato dal mercoledì alla domenica sera. Ebbene. Per l’appuntamento di ieri, gli ospiti sono stati eccezionali. Così come anche gli argomenti trattati. Ebbene. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata, lo show di Barbara D’Urso riceve una sorprendente frecciatina. Ecco perché e, soprattutto, chi la rivolge.

Live-Non è la D’Urso, la frecciatina dopo la prima puntata: ecco chi la rivolge

La prima puntata di Live-Non è la D’Urso è stata davvero sorprendente. Per l’esordio, infatti, la bella conduttrice ha scelto degli ospiti e degli argomenti davvero incredibili. In primis, ovviamente, il caso ‘Marco Caltagirone’. Ebbene si. Nonostante siano passati mesi dalla vicenda, il programma di Canale 5 se n’è ancora una volta occupato. Ci sono ancora troppe cose da risolvere. È più che giusto, quindi, che Barbara D’Urso e company se ne occupi. Tuttavia, a poche ore dalla prima puntata, lo show ha ricevuto una clamorosa frecciatina su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, tramite alcune Instagram Stories ha espresso il suo disappunto riguardo all’argomento. Certo, non ha citato specificamente il nome del programma, sia chiaro. Eppure, le sue parole sembrerebbero presagire questo.

“Dopo il caso Pamela Prati e del finto marito, è possibile che ancora si continua a parlare di questa ca***a?”, sbotta l’ex tronista di Uomini e Donne. Siete d’accordo?

