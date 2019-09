Gennaro Lillio, grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello: ecco il commovente saluto sui social.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua tormentata storia con Francesca De Andrè ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Ma oggi, per il napoletano Gennaro Lillio, non c’è spazio per le voci di gossip. Poco fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato sul suo profilo di Instagram l’ultimo commovente saluto al nonno Guido, venuto a mancare questa notte. Ecco le sue parole.

Non è una bel giorno per Gennaro Lillio. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha subito un grave lutto nelle ultime ore. È venuto a mancare suo Nonno Guido, al quale il napoletano era molto legato. Gennaro ha voluto salutare il nonno con un messaggio su Instagram davvero toccante. Un messaggio al quale il modello ha allegato una foto dolcissima, in cui si mostra da bambino accanto al tenero nonno. Ecco la sua Instagram Stories:

“Un vero guerriero”, è così che Gennaro Lillio definisce Nonno Guido, scomparso questa notte. Un ricordo dolcissimo, quello che il napoletano si è sentito di condividere con i suoi followers. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato. Voglio ricordarti così”: alle dolci parole, l’ex gieffino allega una foto dolcissima, in cui si trova proprio al fianco del suo amato nonno, in una sera di festa. Un gesto davvero toccante, che dimostra il gran legame del modello con la sua famiglia. Le nostre più sentite condoglianze per Gennaro.